Ortahisar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi
Ortahisar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.
Ortahisar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.
Belediye önünde düzenlenen konserde sahne alan Balkan Orkestrası, Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi.
Cumhuriyet temalı oratoryo gösterisi yapılan etkinliğe katılanlar 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Etkinlikte ayrıca Hacivat-Karagöz, vals ve zeybek dans gösterileri sunuldu.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve katılımcılar daha sonra Kahramanmaraş Caddesi'ne kadar "Cumhuriyet yürüyüşü" yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.