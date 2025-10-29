Habertürk
        Çaykara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Çaykara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:35
        Çaykara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, öğrenciler ile vatandaşların bayramını kutladı.

        Öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okuduğu törende, tiyatro gösterisi yapıldı.

        Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

