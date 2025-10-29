Çaykara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, öğrenciler ile vatandaşların bayramını kutladı.
Öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okuduğu törende, tiyatro gösterisi yapıldı.
Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.