Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, kendini göstermek istiyor:

        Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, kariyeri boyunca ilk kez sakatlık yaşadığını ve bunun kendisi için yeni ve zor bir deneyim olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bouchouari, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, nasıl bir oyuncu olduğuna ilişkin, "Sanırım en belirgin özelliğim oyun tarzım. Dönüşlerim, hızım ve oyun görüşüm. Bunları çok sık gördüğünüzü sanmıyorum. Saha içinde kesinlikle korkusuzum. Tarzımı özetlemek gerekirse cesur, hızlı ve zeki derdim." değerlendirmesinde bulundu.

        Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine destek olduğunu dile getiren Faslı oyuncu, şunları ifade etti:


        "Bir oyuncu için en kritik nokta teknik direktörünün güvenini kazanmaktır. Size inanan, potansiyelinizi gören bir hocanız olduğunda her şey çok daha kolaylaşır ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Fatih hocamın bana olan bu güveni için gerçekten minnettarım."




        - "Trabzon'da olmaktan keyif alıyorum"

        Bouchouari, Trabzonspor'u tercih nedenini şöyle açıkladı:

        "Beni en çok kulübün köklü tarihi ve bana sundukları proje etkiledi. Ayrıca, teknik direktörün bana olan güveni karar vermemi daha da çok kolaylaştırdı. Bu tercihi yaptığım için çok mutluyum. Trabzon'da olmaktan keyif alıyorum ve bunun sonu güzel biten bir serüven olmasını umuyorum. Bu arada Trabzon insanı ve taraftarlarımız her yerde, her ortamda çok pozitifler. Yüzlerine baktığınızda Trabzonspor'a olan aşklarını görebiliyorsunuz."

        Yaşadığı sakatlıklara değinen Bouchouari, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kariyerim boyunca ilk kez sakatlık yaşadım, bu benim için yeni ve zor bir deneyimdi. Neyse ki etrafımda benimle çok iyi ilgilenen bir ekip vardı. Geri dönmek zaman alıyor, adım adım ilerliyoruz. Şimdi tek isteğim sahada gerçek Benjamin Bouchouari'yi göstermek, takımın önemli bir parçası olmak ve elimden gelen en iyi katkıyı sağlamak. Kişisel hedefim bu başarının bir parçası olmak."




        - "Gol ve asist katkısı çok önemli"

        Bouchouari, maçtan önce kendisini zihinsel olarak hazırlamaya odaklandığını anlatarak, şunları kaydetti:


        "Pozisyonları kafamda canlandırırım, neleri daha iyi yapabilirim, son bölgede nasıl karar vermeliyim diye düşünürüm. Ayrıca kendi maçlarımı tekrar izleyip hatalarımdan ders çıkarmaya ve bunları antrenmanlarda düzeltmeye çalışırım. Günümüz futbolunda gol ve asist katkısı çok önemli, bu yönümü geliştirmek için sürekli görselleştirme yapıyorum."

        Küçük yaşlardan itibaren kendisine ilham veren çok oyuncu olduğunu belirten Bouchouari, şunları "Birçok oyuncu var ama birini seçecek olursam kesinlikle Messi derim. Elbette ki kendisi tüm genç oyuncular için bir idol ve herkes onun gibi olmak istiyor. Yaptıkları inanılmaz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
