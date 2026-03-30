20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Trabzon'da başladı

Trabzon'da, 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında çeşitli projelerin yer aldığı sergi açıldı.





Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) Erzurum Bölge Koordinatörlüğünce organize edilen sergide, proje başvuruları arasından seçilen 100 proje yer aldı.



KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında yaptığı konuşmada, üniversite olarak projelere önem verdiklerini söyledi.



Sergilenen her projenin azmin, emeğin ve hayal gücünün bir ürünü olduğunu belirten Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:





"Sizleri. bu yolda destekleyen ailenizin ve öğretmenlerinizin kıymetini bilin. Kendinizi geliştirmekten, üretmekten ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın ki yarın sizler de Karadeniz Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olabilir, kendi projelerinizi hayata geçirerek ülkemizin geleceğine katkı sağlayabilirsiniz."



Sergi, 2 Nisan'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TÜBİTAK Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve öğrenciler katıldı.







