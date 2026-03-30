Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Trabzon'da başladı

        Trabzon'da, 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında çeşitli projelerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 17:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) Erzurum Bölge Koordinatörlüğünce organize edilen sergide, proje başvuruları arasından seçilen 100 proje yer aldı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında yaptığı konuşmada, üniversite olarak projelere önem verdiklerini söyledi.

        Sergilenen her projenin azmin, emeğin ve hayal gücünün bir ürünü olduğunu belirten Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:


        "Sizleri. bu yolda destekleyen ailenizin ve öğretmenlerinizin kıymetini bilin. Kendinizi geliştirmekten, üretmekten ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın ki yarın sizler de Karadeniz Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olabilir, kendi projelerinizi hayata geçirerek ülkemizin geleceğine katkı sağlayabilirsiniz."

        Sergi, 2 Nisan'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TÜBİTAK Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Giresun'da otomobilin çarptığı çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
        Giresun'da otomobilin çarptığı çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
        Trabzon'da "Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi
        Trabzon'da "Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi
        Trabzon'da Engelsiz Yaşam Parkı açıldı
        Trabzon'da Engelsiz Yaşam Parkı açıldı
        Trabzon'un en yüksek tepesindeki Türk bayrağı yenilendi
        Trabzon'un en yüksek tepesindeki Türk bayrağı yenilendi
        Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını y...
        Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını y...
        Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza kamerada