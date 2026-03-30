Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selahattin Demir (23) idaresindeki motosiklet, önceki gün Trabzon Caddesi'nde seyir halindeyken kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, yarın Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

