Trabzon'da 13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri devam ediyor

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunlar, yetişkinler ve gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tiyatro günlerinin ilçenin kültür ve sanat vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Ekim, merhum sanatçı Erol Günaydın'ın adını yaşatan bu anlamlı organizasyonla hem sanatçıları hem de hemşerilerini aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler kültür ve sanatın bir şehrin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Akçaabat'ımızı sanatla yaşayan, sanatla büyüyen bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Tiyatro günlerinin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda gençlerin sanata yönelmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Ekim, kültür ve sanat yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.



13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri yarın sona erecek.

