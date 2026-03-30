Trabzon'da Engelsiz Yaşam Parkı açıldı

Ortahisar Belediyesince yaptırılan Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.





Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesince Gazipaşa Mahallesi'nde yapılan parkın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye başkanları olarak şehrin ulaşımından altyapısına, sosyal ve kültürel yatırımlarından yaşam kalitesini artırmaya pek çok alanda büyük bir gayret ortaya koyduklarını söyledi.



Ortahisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde özel gereksinimli bireylerin ailelerinin çocuklarını emanet edeceği bir yer yapma fikrinin olduğunu ve çalışmaları başlattığını aktaran Genç, şöyle devam etti:



"Burası Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş bir otoparktı. Onun tahsisini aldık. Projemizi yaptık ve ardından yapımına başladık. Ama daha güzel olanı yeni gelen yönetimin bu işe sahip çıkması. Bu önceki dönemden gelen bir işti, 'biz yenisini yapalım' demeden bunun doğruluğunu tespit ve teyit ederek Ahmet Kaya başkanımız da geri kalan kısmını tamamladı. Ben bu vesileyle değerli Ortahisar Belediye Başkanım nezdinde bu işe katkı sunan Ortahisar Belediyemizin bütün ekibine çok çok teşekkür ediyorum."



Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin devrini Sağlık Bakanlığından aldıklarını belirten Genç, 160 yataklı hastaneyi özel bakım gerektiren kişilere gelecek yıl hizmet vereceklerini dile getirdi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da özel gereksinimli bireylerin mutluluğunun herkesin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.



Belediyeciliğin sadece yol, köprü, büyük projeler ve inşaat işleri yapmak olmadığını ifade eden Kaya, şunları aktardı:



"Belediyecilik aynı zamanda gönül yapmaktır, vatandaşın derdine derman olmaktır, bütün vatandaşları eşit kılabilmektir ve geride kalana el uzatıp onu yanımıza alıp onla birlikte yol yürüyebilmektir. Bugün burada bu anlayışla hareket etmenin mutluluğu ile Engelsiz Yaşam Parkı'mızı açıyoruz."



Açılışa, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

