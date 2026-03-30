Trabzon'da "Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi

Trabzon'da koruma altındaki kız çocuklarından oluşan koro, "Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" verdi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sümela Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce düzenlenen konserde, 17 kız çocuğu müzik öğretmenleri eşliğinde Türk halk müziği eserlerini seslendirdi. Konsere, Vali Tahir Şahin'in eşi Cansel Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ve davetliler katıldı. Mollaoğlu, yaptığı açıklamada, çocukların kültürel değerleri tanımasını amaçladıklarını belirterek, "Özgüvenlerini arttırmalarını, toplulukla uyum içinde çalışmayı deneyimlemelerini ve psiko sosyal destek süreçlerine katkıda bulunarak sosyal becerilerini güçlendirmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

