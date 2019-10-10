Altunbaş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: “Terör faaliyetlerinin de ekonomik savaşın da farkındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altunbaş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: “Terör faaliyetlerinin de ekonomik savaşın da ...

İHA

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Altunbaş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: “Terör faaliyetlerinin de ekonomik savaşın da farkındayız”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajları çığ gibi büyüyor. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, twitter adresi ‘@temelaltunbas’ hesabından yayımladığı mesajda harekatın Türkiye’nin bekası için büyük önem taşıdığına vurgu yaparken, son yıllarda Türk ekonomisine karşı sistematik bir şekilde yürütülen ‘ekonomik savaş’ın varlığına dikkat çekti.
Başkan Altunbaş, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasına ilişkin, “Şanlı ordumuz, ülkemizin Suriye sınırında yuvalanan terör örgütlerini tamamen bitirmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek adına Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ile Barış Pınarı Harekatı’na başlamıştır” ifadelerini kullandı.

İkinci İsrail projesi
Açıklamalarında harekatın amacına değinen Altunbaş, “Suriye topraklarında kurulması planlanan olası bir ikinci İsrail projesinin engellenmesi, Suriye iç savaşından kaçan Suriyeli vatandaşların yeniden ülkelerinde güvenli bir bölgeye yerleştirilmeleri ve sınırlarımızın güvenliği açısından bu harekat, bekamız için oldukça önemlidir” sözlerine yer verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmiş yıllardaki operasyonları başarıyla tamamladığına değinen Altunbaş, “Barış Pınarı Harekatı’nda da sivil vatandaşların hayatını, dini yapıları, kültürel değerleri gözetip koruyarak yalnızca terör unsurlarını hedef alacak ve Fırat’ın doğrusunu terör örgütlerinden temizleyecektir. Aksi söylem ve paylaşımların, Türkiye üzerinde kara propaganda yapmaya yönelik olduğu bilinmelidir” görüşünü savundu.

Ekonomik savaş
Açıklamalarının devamında ekonomik savaşa dikkat çeken Altunbaş, “ABD başta olmak üzere, destek vermeyen batılı ülkelerin bizi ekonomimizle tehdit etmeleri son yıllarda ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaşın bir göstergesidir. Milletimiz, ülkemize karşı yürütülen terör faaliyetlerinin farkında olduğu gibi, ekonomik savaşın da farkındadır” dedi.
Altunbaş, son olarak 82 milyonun harekata destek verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Mehmetçiğimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekata 82 milyon vatandaşımız dilek, temenni ve dualarıyla destek vermektedir. Allah, kahraman askerlerimizi korusun ve kollasın. Ordumuzu, insanlık ve barış adına bu kutlu yolda muzaffer kılsın.”

TRABZON

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç, yer altı çöp konteynır sistemini inceledi
YEREL HABERLER Genç, yer altı çöp konteynır sistemini inceledi
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu: “Trump’ın attığı tweetler komplo teorilerinin gerçekliğini ortaya çıkardı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu: “Trump’ın attığı tweetler ...
Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı
YEREL HABERLER Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı
Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu
21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu
Trabzonspor'un yabancıları durdurulamıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları durdurulamıyor
Ortahisar Meclisi, 2020 Yılı Mali Bütçesi'ni kabul etti
YEREL HABERLER Ortahisar Meclisi, 2020 Yılı Mali Bütçesi'ni kabul ...
Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor
Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım
YEREL HABERLER Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını ...
Ahmet Ağaoğlu: "1.5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumdayız"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "1.5 yıl önceki durumdan çok ama çok ...
Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin ...
Obi Mikel: "Başarıların parçası olmak için buradayım" Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel: "Abdülkadir Ömür'ü görünce 'wow' dedim"
YEREL HABERLER Obi Mikel: "Başarıların parçası olmak için ...
John Obi Mikel: Başarıların parçası olmak için buradayım
YEREL HABERLER John Obi Mikel: Başarıların parçası olmak için ...
Nwakaeme kendine geldi!
YEREL HABERLER Nwakaeme kendine geldi!
Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
YEREL HABERLER Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X