Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Krasnodar ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Onazi, Mikel ve Arda ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.

Antrenmanı 1998-99 yılları arasında Trabzonspor´da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell da izledi.

Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda Rusya´nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

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TRABZON 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

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