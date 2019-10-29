Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig´in 10´uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Mikel ile Abdulkadir Parmak, antrenmanda yer almadı. Uzun süredir tedavisi süren Onazi ise takımla çalıştı.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER

Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcular ile teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutlayarak Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Türk bayrağıyla poz verilmesi

Detaylar

TRABZON 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

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