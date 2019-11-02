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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor - Göztepe maçının ardından

DHA

Süper Lig'in 10´uncu haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe´ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Kaybetmenin üzücü olduğunu kaydeden Ünal Karaman, "İlk yarı oynadığımız oyun bize yakışmayan bir oyundu. Her ne kadar top bizde görünse de topun hızı bizim beklediğimiz şekilde değildi. İkinci yarı daha gayretli, istekli bir takımım vardı. Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunun adına üzgünüm. Geçen seneden beri takımın yükünü çeken iskelet tabiri ettiğimiz oyuncular her şeye rağmen bırakmadan, mazeret üretmeden camianın beklentilerine cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci yarı birçok arkadaşını o çabaya ortak ettiler ama çeviremedik. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç için de üzüntümü ifade ediyorum" dedi.
"BAZEN BİZİM GÖRDÜKLERİMİZLE HAKEMLERİNKİ ÖRTÜŞMEYEBİLİYOR"
Karaman, bir basın mensubunun Sörloth'un ayağına bastığı pozisyon hakkındaki yorumu ve Hosseini'nin yerine Fernandes'i tercih etme sebebine ilişkin, "Sonuçta bir kadro iskeletimiz var. Bunun içerisinde her oyuncuyu tercih etme hakkımız ve şansımız var. Bugün böyle tercihte bulunduk. Göztepe'nin önde hızlı oyuncuları vardı. Fernandes'in hızına biraz daha güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. İlk yarı belki beklenenin altında oynadı ama ikinci yarı o da toparladı. Sörloth'un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar. Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk" yanıtını verdi.
"SAVUNMAYI SADECE SAVUNMA OYUNCULARINDAN BEKLERSENİZ SIKINTILAR YAŞARSINIZ"
Karaman, takımın bu sezon her maçta gol yemesiyle ilgili olarak ise, "İsimler üzerine çok fazla takılmamak lazım ama takım kimyası oluşturulurken o pozisyonun oyuncuları üzerine kanalize olursunuz. 'Trabzonspor'un savunma kurgusunda hata var, rostasyon var' diyipte diğer oyuncuları bunun dışında göremezsiniz. Takımı bütün ele alırsınız. Takım bir bütündür. Sistemler üzerinde oyunun hem savunma hem hücum bölümünü konulacaksak,  bunun teknik, psikolojik boyunu, kadro yapısını, oyuncu yeteneklerini bir bütün olarak ele alıp uzun süre konuşabiliriz. Rakibin az sayıda gelmiş olduğu kalemiz maalesef yine gol yedi. O konuda üzgünüz ama bunu tek başına rotasyon ya da oyuncu yeteneğine bağlamamak lazım. Belki o bölgede biraz daha sert, agresif oyuncular tercih edebilirdik. Özellikle şehrimizin karakterine uygun yapıda oyuncular tercih edebilirdik. Sakatlıklarda üst üste gelince daha çok sıkıntı yaşadık. Onun için yenilen golleri tek başına savunma rostasyonuna bağlamamak gerekir. Belki rotasyonu en az yapanlardanız. Ligde genelde Hosseini'yi kullanıyorduk. Pereira ve Novak'ı kullanıyoruz. Kalecimiz aynı. Birbirileriyle ekip uyumu olan oyuncular. Savunmayı sadece savunma oyuncularından beklerseniz bu tarz sıkıntılar yaşarsınız. Biz de maalesef zaman içerisinde bu sıkıntıları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
SUAT ARICAN: HİÇ HATA YAPMADAN MAÇI KAZANDIK
Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan ise, karşılaşma öncesi maçın çok zor olacağını bildiklerini belirterek, "Çünkü Trabzonspor kendi sahasında çok coşkulu oynayan ve maçın ilk yarım saatlerinde gol atma yüzdesi en yüksek olan takımdı. Onun bilincindeydik. Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık. Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışıyla bu açıkları kapattık. Bu hafta hiç oynamayan Borges'i oyuna dahil ettik, bize çok fayda sağaldı. Beto bugün inanılmaz bir oyun sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarına da sesleniyorum; Şartlar ne olursa olsun bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Çünkü onlar her şeyi başarabilirler. Ama bugün, ama yarın. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekçi konuşmak gerekirse hedefimiz puan ve puanlar almaktı ama çok zor deplasman olduğunu, çok iyi mücadele etmek gerektiğini biliyorduk. Çok iyi de mücadele ettik. Golü bulduktan sonra özgüvenle mücadele gücümüz arttı. Bu güvenle maçı sonuna kadar götürdük. Hiç hata yapmadan maçı kazandık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ünal Karaman'ın açıklamaları
Suat Arıcan´ın açıklamaları

TRABZON

02 Kasım 2019 Cumartesi

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