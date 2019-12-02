Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 11 berabere kalan Trabzonspor, öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 11 puan kaybetti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordomavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.

Bordomavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 21 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 22 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 10 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 11 berabere bitirdi.

Bordomavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 10 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 11 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 21 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordomavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6'da attığı golle karşılaşmadan 22 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:



Kasımpaşa Trabzonspor: 11

Trabzonspor Gençlerbirliği: 22

Sivasspor Trabzonspor: 21

Başakşehir Trabzonspor: 22

Trabzonspor Galatasaray: 11

TRABZON 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.