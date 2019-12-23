Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçti.

Adından sıkça söz ettiren Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edeline 112 yapıdan 95’i için yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Ekipler bu gece kararı uygulamak için harekete geçti. Kararı uygulayacak ekipler jandarma eşliğinde Uzungöl’e çıktı. Araçların geldiğini öğrenen bazı vatandaşlar araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca polis TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale etti. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

TRABZON 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.