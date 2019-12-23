Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede

İHA

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçti.

Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçti.
Adından sıkça söz ettiren Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edeline 112 yapıdan 95’i için yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Ekipler bu gece kararı uygulamak için harekete geçti. Kararı uygulayacak ekipler jandarma eşliğinde Uzungöl’e çıktı. Araçların geldiğini öğrenen bazı vatandaşlar araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca polis TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale etti. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

TRABZON

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzungöl'de yıkım gerginliği (2)
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkım gerginliği (2)
Uzungöl'de yıkım gerginliği / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkım gerginliği / Ek fotoğraf
Uzungöl'de yıkım gerginliği
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkım gerginliği
Silahlı saldırıda muhtar öldü
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda muhtar öldü
Muhtarı sokak ortasında öldürdüler
YEREL HABERLER Muhtarı sokak ortasında öldürdüler
Trabzon’da okullara 13 milyon TL'lik destek
YEREL HABERLER Trabzon’da okullara 13 milyon TL'lik destek
Trabzon’da çay festivali
YEREL HABERLER Trabzon’da çay festivali
Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna ...
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Hopa ve Kemalpaşa’da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Hopa ve Kemalpaşa’da ...
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu
YEREL HABERLER Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu
Türkiye’de eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor Kazı yapılmadan, ağaç kesilmeden ve duvar örülmeden yapılan yürüyüş yolunu 1 yılda yaklaşık 150 bin kişi gezdi Yaklaşık bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, en çok yaşlıları sevindirdi
YEREL HABERLER Türkiye’de eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi ...
Apartmanın garajındaki otomobil yandı
YEREL HABERLER Apartmanın garajındaki otomobil yandı
Eczane teknisyenleri Trabzon'da buluştu
YEREL HABERLER Eczane teknisyenleri Trabzon'da buluştu
Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek ...
Trabzon Fulin ile coştu
YEREL HABERLER Trabzon Fulin ile coştu
Trabzonspor´da transfer hareketliği başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da transfer hareketliği başladı
Otomobil dereye uçtu, sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu, sürücü öldü
Kanalizasyonda buldukları altını polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Kanalizasyonda buldukları altını polise teslim ...
Kış mevsiminde havalar güneşli ama uzmanlar bu havaların ölümcül olduğunu belirtiyor İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Herkes de bu güzel havalara seviniyor. Bunlar güzel hava değil. Bu güzel hava dediğimiz bizim için kuraklık hava kirliliği. Yani bunlar bizim için ölümcül havalar”
YEREL HABERLER Kış mevsiminde havalar güneşli ama uzmanlar bu ...
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çapar: Merdiven altı estetik öldürebilir"
YEREL HABERLER Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa ...
Şehir merkezinde akrabaların bıçaklı kavgası: 2 yaralı Bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Şehir merkezinde akrabaların bıçaklı kavgası: 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X