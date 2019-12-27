Trabzon'da hafta başından itibaren başlayan ve 3 gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada devam eden örtü yangınlarının tamamen söndürüldü belirtildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Arsin ilçemizde başlayan ve üç gün boyunca 15 ilçemizde 68 farklı noktada devam eden örtü yangınları, kurumlarımızın koordineli ve fedakârca çalışması neticesinde tamamen söndürülmüştür. Yangınların başladığı ilk andan itibaren harekete geçilerek Valiliğimizde Kriz Merkezi oluşturulmuş, devletimizin bütün imkânları seferber edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, Güvenlik Güçlerimiz, AFAD ve diğer kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde söndürme faaliyetleri başarıyla yönetilmiştir.

Yangın söndürme çalışmalarına toplam 200 araç ve 700 personel katılmış olup yangınlardan 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı etkilenmiştir. Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangınlarda zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili bugüne kadar 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlk andan itibaren özveriyle çalışan kurumlarımıza ve personelimize, farklı illerden bölgemize gelerek destek veren ekiplerimize, basınımıza, çalışmalarımızda yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

TRABZON 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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