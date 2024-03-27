Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik istikrar ve sportif başarı hedefliyor:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, en büyük hayalinin borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik istikrar ve sportif başarı hedefliyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, en büyük hayalinin borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor olduğunu bildirdi.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, asla taviz vermeyecekleri iki konu bulunduğunu, bunlardan öncelikli olanın ekonomik istikrar, ikincisinin ise sportif başarı olduğunu belirtti.

        Ekonomik istikrarın önemine dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

        "Neden ekonomik istikrar? Çünkü artık deniz bitti. Kulüplerin gelirleri yarı yarıya düştü. Başta pandemi dönemi, ardından dövizde yaşanan aşırı yükselme borçların katbekat artmasına yol açtı. Buradan çıkışın yolu, yeni gelir kaynakları için projeler üretmek, doğru transfer politikası ve sponsorluklardır. Ne forma ne mağazalarımızdaki ürün ne de kombine ve bilet satışları yaraya merhem olmuyor artık. Sevgili taraftarlarımız, bu güzide kulübün başkanı olarak en büyük hayalim, borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor'dur."

        Doğan, bu hayalin peşinde giderken bugüne kadar önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Devamını da getirmek zorundayız. Ekonomik başarı olmadan da sportif başarıyı asla yakalayamayız. Ülkemizde sportif başarı sürekli gerilerken, kulüplerin borçları da artmıştır. Yani başarı yok ama borçlar artıyor. İşte bu ters orantı herkesi uçurumun kenarına getirmiştir. Biz bugün, buradan dönmenin mücadelesini veriyoruz. Evet sıkıntılı olacak ama inanıyorum ki olacak ve düzlüğe çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Sportif başarı için üretmek zorunda olduklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Amacımız tek başına altyapımızdan A takıma çıkacak oyuncu sayısını artırmak değildir. Bu sayıyı artırırken kaliteyi de yükseltmek durumundayız. Daha büyük hatalar yapmamak için gelecek vadeden gençlerimizi geliştirmeliyiz. Yukarıda da bahsettiğim gibi doğru transfer politikası uygulamalıyız. Elbette yılların getirdiği sorunları bugünden yarına çözmek mümkün değil. Bizler, çözüm ve başarmak için buradayız. Trabzonspor'umuzu hak ettiği günlere kavuşturmanın en büyük idealimiz olduğunun bilinmesini isterim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez

        Benzer Haberler

        Karadeniz'den 8 alan 'Jeolojik Miras' listesinde
        Karadeniz'den 8 alan 'Jeolojik Miras' listesinde
        Trabzon'da taksi şoförünü öldürdüğü iddia edilen zanlının yargılanmasına ba...
        Trabzon'da taksi şoförünü öldürdüğü iddia edilen zanlının yargılanmasına ba...
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan 5 k...
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan 5 k...
        Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü