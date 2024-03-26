Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İlçenin Işıklar Mahallesi'nde Hüseyin Okumuş'a ait apartmanın ikinci katındaki samanların tutuşması üzerine yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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