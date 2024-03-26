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        Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:19
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        Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        İlçenin Işıklar Mahallesi'nde Hüseyin Okumuş'a ait apartmanın ikinci katındaki samanların tutuşması üzerine yangın çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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