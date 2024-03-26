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        Olaylı maçta 5 taraftarın tutukluluğuna itiraz reddedildi (2)

        TRABZONSPORGENEL SEKTERİNDEN AÇIKLAMATrabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 5 taraftar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:49
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        Olaylı maçta 5 taraftarın tutukluluğuna itiraz reddedildi (2)
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        TRABZONSPORGENEL SEKTERİNDEN AÇIKLAMA

        Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 5 taraftar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

        Adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini belirten Ertürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Müsabaka sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5’inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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