Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin taraftarların tutuklanmasına itiraz reddedildi

        Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin taraftarların tutuklanmasına itiraz reddedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.

        Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy
        İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği s...
        İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği s...