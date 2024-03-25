Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy

Trabzonspor’un 2023-24 sezonu ile devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı oyunculardan en fazla süre alan oyuncusu Batista Mendy olurken Orsic, Bakic ile Onuralp Çevikkan süre alamadı. Yeni transferlerden en az süreyi Göktan Gürpüz, Teklic ve Kourbelis aldı. Bordo-mavililerin en büyük hayal kırıklığı ise büyük umutlarla transfer ettiği Pepe oldu. Pepe 13 maçta sadece 563 dakika süre alabildi.

Trabzonspor, 2023-24 sezonu öncesinde ve devre arasında renklerine bağladığı 17 transferden en fazla süreyi bulan oyuncusu Batista Mendy oldu. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, 24’ü Süper Lig (2142 dakika), 4’ü Türkiye Kupası’nda (390 dakika) olmak üzere toplam 2532 dakika süre aldı. Başarılı oyuncunun 1 de golü bulunuyor.

ORSIC, HENÜZ SÜRE ALAMADI Bordo-mavili takımda bugüne kadar hiç süre alamayan oyuncular ise uzun süren sakatlığı nedeniyle Orsic, Bakic ile genç kaleci Onuralp Çevikkan oldu. Yeni transferlerden en az süre alan oyuncular 102 dakika ile Göktan Gürpüz, 162 dakika ile devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük’e kiralanan Teklic ve yine Fatih Karagümrük’e kiralanan Kourbelis oldu. ONURALP ÇEVİKKAN (KALECİ) Trabzonspor’un sezon öncesinde henüz 17 yaşında iken Altınordu’dan 3 yıllığına renklerine kattığı genç kaleci Onur Çevikkan, resmi müsabakalarda henüz süre alamadı. Bordo-mavili takımın U19 takımıyla 6 maçta forma giyen genç kaleci 540 dakika süre aldı.

UMUT GÜNEŞ (ORTA SAHA) Sezon başında Alanyaspor’dan Trabzonspor’a transfer edilen genç oyuncu son haftalarda Abdullah Avcı’nın tercih ettiği oyunculardan biri oldu. Genç oyuncu 11’i Süper Lig (339 dakika) 4’ü Türkiye Kupası (318 dakika) olmak üzere 15 maçta toplam 657 dakika süre alabildi. Golü bulunmayan Umut Güneş Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında bordo-mavili takıma kapıyı aralayan golün asistini yapmıştı. OGNJEN BAKIC (ORTA SAHA) Hırvatistan’ın Osijek takımında oynadıktan sonra serbest statüde iken Trabzonspor’a transfer edilen Ognjen Bakic, kontenjana takıldığı için sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmamıştı. Kourbelis ve Teklic’in kiralık olarak takımdan ayrılmasının ardından lisans sorunu çözülen Karadağlı orta saha oyuncusu uzun bekleyişin ardından ilk kez Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmişti. Galatasaray, Rizespor, Kasımpaşa, Beşiktaş maçı kadrolarında da yer alan genç oyuncu, Hatayspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Alanyaspor maçlarında kadroya dahil edilmedi. Bakic transferinden bugüne kadar henüz hiç süre alamadı.

BATISTA MENDY (ORTA SAHA) Fransa’nın Angers kulübünden transfer edilen Mendy, 28 maçta forma giydi. Bordo-mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan Mendy bugüne kadar 24’ü Süper Lig (2142 dakika), 4’ü Türkiye Kupası’nda (390 dakika) olmak üzere 2532 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol kaydetti. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kendi mevkisi olan orta sahanın dışında stoper mevkiinde görevlendirilen Mendy, bu görevi de başarıyla yerine getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. NICOLAS PEPE (SAĞ KANAT) Arsenal’dan ayrılan orta saha oyuncusu sezon başı transferlerden biri oldu. Arsenal ile yollarını ayırdıktan sonra Trabzonspor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli oyuncu 12’si Süper Lig (550 dakika), 1’i Türkiye Kupa’sı (13 dakika) olmak üzere toplamda 563 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu Süper Lig’de 4 gol ve 1 asist üretti.

PAUL ONUACHU (FORVET) Paul Onuachu, İngiliz ekibi Southampton’dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildi. Paul Onuachu 17’si Süper Lig (1243 dakika), 1’i Türkiye Kupası (68 dakika) olmak üzere toplamda 1311 dakika süre aldı. Süper Lig’deki 17 maçında 9 gol kaydeden Onuachu, 3 de asist üretti. Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında ilk kez forma giyinen Onuachu takip eden 15 maçta takımdaki yerini aldı. RAYYAN BANIYA (DEFANS) Sezon öncesi Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Baniya 20’si Süper Lig (1616 dakika), 2’si Türkiye Kupası (180 dakika) olmak üzere 1796 dakika süre aldı. Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçın 83’üncü dakikasında oyuna dahil olan Baniya henüz gol ve asist üretemedi.

BERAT ÖZDEMİR (ORTA SAHA) Trabzonspor’dan transfer olduğu El İttifak kulübünden 4 Eylül 2023 tarihinde bedelsiz olarak yeniden bordo-mavili takıma kiralanan Berat Özdemir 25’i Süper Lig (1908 dakika), 4’ü Türkiye Kupası (152 dakika) olmak üzere 2060 dakika süre aldı. Berat Özdemir’in bu sezon 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. TAXIARCHIS FOUNTAS (FORVET-SOL KANAT) Sezon öncesinde 2 artı 1 yıllık bir sözleşme ile Trabzonspor’a transfer oldu. Genç oyuncu 21’i Süper Lig (796 dakika), 3’ü Türkiye Kupası (124 dakika) olmak üzere 920 dakika süre aldı. Süper Lig’de 1 gol 1 asisti bulunan Fountas Türkiye Kupası’nda 2 gol kaydetti.

MEHMET CAN AYDIN (SAĞ BEK) Sezon öncesinde satın alma opsiyonuyla Alman ekibi FC Schalke 04’ten Trabzonspor’a transfer olan Mehmet Can Aydın 19’u Süper Lig (1277 dakika), 3’ü Türkiye Kupası (182 dakika) olmak üzere 1459 dakika süre aldı. Mehmet Can Aydın’ın henüz gol ya da asisti bulunmuyor. TONIO TEKLIC (ORTA SAHA) Hırvat ekibi Varazdin’den 3 yıllığına transfer edilen genç oyuncu 5’i Süper Lig (142 dakika), 1’i Türkiye Kupası (20 dakika) olmak üzere 162 dakika süre aldı. Trabzonspor’da gol ve asist üretemeyen Teklic, 2023-24 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük’e kiralandı.

GÖKTAN GÜRPÜZ (ORTA SAHA) Bundesliga ekiplerinden Borissia Dortmund’dan 3 artı 2 yıllık sözleşme ile transfer edildi. Göktan Gürpüz 5’i Süper Lig (20 dakika), 2’si Türkiye Kupası (82 dakika) toplam 102 dakika süre aldı. Genç oyuncunun Süper Lig’de 1 golü bulunuyor. FILIP BENKOVİC (DEFANS) İtalyan ekibi Udinese’den sezon öncesinde satın alma opsiyonuyla sezon öncesinde transfer ettiği Benkovic 13’ü Süper Lig (1023 dakika), 2’si Türkiye Kupası (94 dakika) olmak üzere 1117 dakika süre aldı. Benkovic’in Süper Lig’de 2 golü bulunuyor.

JOAQUIN FERNANDEZ (DEFANS) Sezon öncesinde 2 yıllık anlaşma ile transfer edilen Fernandez 6’sı Süper Lig (255 dakika), 2’si Türkiye Kupası (135 dakika) olmak üzere 390 dakika süre aldı. Fernandez’in henüz gol ve asisti bulunmuyor. DIMITRIOS KOURBELIS (STOPER) Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon öncesinde Trabzonspor’un bedelsiz olarak transfer ettiği Kourbelis 6 Süper Lig maçında 284 dakika süre aldı. Yunan oyuncu 2023-24 sezonu devre arası transfer döneminde sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kourbelis’in Trabzonspor’da forma giyindiği 6 maçta gol ya da asisti bulunmuyor.

MISLAV ORSIC (SOL KANAT) Sezon öncesinde İngiliz ekibi Southampton’dan 2 artı 1 yıllığına transfer edilen Orsic bordo-mavili takımla sezon öncesi hazırlık kampında sadece 2 hazırlık maçında 150 dakika süre aldı. Trabzonspor’un Slovenya’daki hazırlık kampını sürdürdüğü dönemde sabah antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede sakatlanan tecrübeli oyuncu 7 ay sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz günlerde takımla antrenmanlara başlayan ve sakatlığı düzelen oyuncu ilk kez Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın kadrosuna dahil edilmişti.