Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavililer, dinamik ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 rondo çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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