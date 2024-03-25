Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 19:52 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavililer, dinamik ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        5'e 2 rondo çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

        Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Trafikte ters köşe
        Trafikte ters köşe
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy
        İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği s...
        İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği s...
        Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektöründeki yeni hedefi Türk Cumhuriyetle...
        Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektöründeki yeni hedefi Türk Cumhuriyetle...
        Trabzon'da teravih sonrası Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
        Trabzon'da teravih sonrası Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi