Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-24 Mart arasında narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilogram 923 gram esrar, 2,93 gram bonzai, 5,7 gram metamfetamin, öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında adli tahkikat yapıldı.

        Öte yandan 21-24 Mart arasında da farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Batista Mendy
        İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği s...
        İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği s...
        Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektöründeki yeni hedefi Türk Cumhuriyetle...
        Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektöründeki yeni hedefi Türk Cumhuriyetle...
        Trabzon'da teravih sonrası Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
        Trabzon'da teravih sonrası Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü