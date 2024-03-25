Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Öte yandan 21-24 Mart arasında da farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilogram 923 gram esrar, 2,93 gram bonzai, 5,7 gram metamfetamin, öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-24 Mart arasında narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

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