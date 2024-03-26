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        Of'ta velilerin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı

        Trabzon'un Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu'nda velilerin de desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:59
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        Of'ta velilerin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı
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        Trabzon'un Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu'nda velilerin de desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, projeyi hazırlayan İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret ederek emeği geçen öğretmenleri kutladı.

        Ramazan ayını tebrik eden Kabahasanoğlu, "Millet olarak bizi biz yapan değerlerden birisi de yardımlaşmadır. Okul olarak çok güzel bir projeye imza attınız. Sizler veren el ile alan eli buluşturdunuz. Velilerimiz de duyarlılık göstererek çok güzel bağışlarda bulunarak ramazan kolileri hazırlayıp muhtaç olan velilere ulaştırdı." dedi.

        Okul Müdürü Cemal Kızıltay ise "Paylaşma duygularının katlanarak arttığı ramazan ayında velilerimizin büyük katılımları ve öğretmenlerimizin organizesiyle çok güzel bir proje ile güzel sonuçlar aldık. Projemize olağanüstü bir katılım oldu. Temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 100 ramazan kolisi ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Bunun yanında 40 ailemize ise hediye kartı ve nakdi yardımları ulaştırdık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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