Thomas Meunier: Sahada hilecileri sevmiyorum

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Thomas Meunier “Sahada beni sinirlendiren bir şey var, kendini atan ya da hiç kimse değmediği halde 2 dakika boyunca ağlayan oyuncular; bunu kabul edemiyorum. Bazen o oyuncuyu tutup ayağa kaldırmak istiyorum. Hilecileri sevmiyorum. Trabzon’da beni motive eden şeyse, taraftarlar” dedi.

Trabzonspor’un devre arası transfer dönemindeki tek transferi olup, kısa süredeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Thomas Meunier, Trabzonspor Kulübü’nün dergisine açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Meunier, Trabzonspor’un kendisini transfer etmek istediği dönemin en doğru zaman olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu transfer döneminin başında kendisine gelen teklifleri kulübü Borussia Dortmund’un kabul etmediğini anlatan Meunier, “Benim için de ilginç bir durumdu çünkü o an Dortmund’da 4 sağ bek vardı. Ama günün sonunda ayrılmamı istemediler. Ancak 10 gün sonra bu kez kulüpten ayrılabileceğimi söylediler. Açıkçası kulübün yaptığı çok adil bir durum değildi. Ama ben hep saygılı olup hiçbir şey söylemedim. Ve bir kulüp bulmak zorundaydım. Çünkü planım mümkün olan en fazla sürede sahada olmak ve Belçika Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalini canlı tutmaktı. Plan; her maçta oynamak, sağlıklı kalabilmek, kazanmak, ritim tutturmak, çünkü bu da sürecin bir parçası. Ve yine etrafımda pozitif bir atmosfer ve enerji bulunmasını sağlamak da hedeflerim arasındaydı. Trabzonspor da doğru zamanda geldi ve o anda benim için hem en iyi fırsat ve en iyi çözümdü. Doğrusunu söylemek gerekirse de hiç pişmanlık duymadım. Harika bir oyuncu grubumuz var. Doğru mantalite doğru disiplin. Takımla daha ileriye doğru yol alabilmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

“ESKİ TARZ ANCAK MODERN YETENEKLERE SAHİP BİR OYUNCUYUM”

Sahada eski usul tarzda buna karşın modern yeteneklere sahip bir oyuncu olduğunu söyleyen Meunier sahada çok koşan, kendinden çok fedakarlık yapan bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Her zaman takımı düşündüğünün de altını çizen tecrübeli oyuncu her duruma, her taktiğe ve her antrenöre adapte olabildiğini dile getirdi. Belçikalı sağ bek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Her maçta 12-13 km civarında koşarım. Hep takımı düşünürüm. Kendimden çok fedakarlık yaparım, çünkü bazen biraz daha fazlasını yapmaya, kişisel bir bakış açısıyla maçı değerlendirmeye çalışırım. Ama önceliğim hep takım arkadaşlarımın, pozisyonlarını dışına çıkmış olanların açıklarını kapatmaktır. Gerçek bir takım oyuncusuyum. Farklı takımları ikna eden şey de bu diye düşünüyorum. Club Brugge, PSG, Dortmund gibi kulüpler örneğin, kulübe bir şey katabileceğimi biliyorlardı. Sadece istatistik, gol atarak ya da asist yapmak ile ilgili bir durum değil bu. Çünkü ben 10 numara ya da 9 numara pozisyonunda oynamıyorum. Ben bir savunma oyuncusuyum. Ama günümüzde bir savunma oyuncusu olmak artık sadece savunma yapmak demek değil, bundan daha fazlası. Ben de her duruma, her taktiğe, her antrenöre adapte olabiliyorum. En güçlü yönüm de bu, takıma ve birlikte oynayacağım oyuncuya adaptasyonum.”