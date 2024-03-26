Paratiroid bezinde iyi huylu tümör tespit edilen hasta Trabzon'da tedavi edildi

Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Giresun'da paratiroid bezine bağlı (tiroid bezinin arkasında yer alan ve vücuttaki kalsiyum düzeyini kontrol eden bezler) sorunlar yaşayan Sofu'ya, başvurduğu hastanede paratiroid bezi adenomu (iyi huylu tümör) tanısı konuldu.

Ameliyatının risk taşıması nedeniyle Sofu, KTÜ Farabi Hastanesine yönlendirildi. Farabi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Dinç'in muayene ettiği Sofu'nun, radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle operasyonuna karar verildi.

Paratiroid bezi adenomunda standart tedavinin cerrahi olduğunu ancak cerrahi operasyona uygun olmayan ya da istemeyen hastalarda radyofrekans ve mikrodalga ablasyon tekniğinin kullanıldığını anlatan Dinç, bu işlemi hastanelerinde 5 yıldır uyguladıklarını belirtti.

Meral Sofu, ultrason eşliğinde iğneyle girilen iyi huylu tümörün radyofrekans ya da mikrodalgayla yakılması işlemi olan bu yöntemle sağlığına kavuştu.

- "Hasta için son derece rahat bir işlem"

Dinç, bu teknikle hastaların çok daha rahat şekilde hayatlarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Cerrahi ile mukayese edildiği zaman hasta için son derece rahat bir işlem. İşlemi lokal anestezi altında yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 saat bekledikten sonra hastayı direkt evine gönderebiliyoruz. Dünyada son 5 yıldır yapılan bir yöntem, Türkiye'de de 5-10 merkezde yapılıyor." dedi.

Dr. Elif Merve Bal da bugüne kadar 110 hastaya uyguladıkları yöntemin güvenilir olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, söz konusu yöntemle Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen Türk Girişimsel Radyoloji 19. Yıllık Toplantısı'nda KTÜ olarak "Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü" aldıklarını aktardı.