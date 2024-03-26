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        Trabzon Valisi Yıldırım, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol şampiyonu takımı kabul etti

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol müsabakalarında finalde Kocaeli Spor Lisesi'ni yenerek Türkiye şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi futbol takımını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:27
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        Trabzon Valisi Yıldırım, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol şampiyonu takımı kabul etti
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol müsabakalarında finalde Kocaeli Spor Lisesi'ni yenerek Türkiye şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi futbol takımını kabul etti.

        Yıldırım, ziyarette, şampiyon takımı tebrik ederek, "İlimize bu gururu yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasından da başarı ile döneceksiniz. Unutmayın ki başarı için disiplini elden bırakmamak gerekiyor." dedi.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Okul Müdürü Ali Turan ve teknik ekip de hazır bulundu.

        Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi futbol takımı, 17-27 Mayıs'ta Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında Trabzon'u ve Türkiye'yi temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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