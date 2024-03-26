Trabzon Valisi Yıldırım, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol şampiyonu takımı kabul etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol müsabakalarında finalde Kocaeli Spor Lisesi'ni yenerek Türkiye şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi futbol takımını kabul etti.

Yıldırım, ziyarette, şampiyon takımı tebrik ederek, "İlimize bu gururu yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasından da başarı ile döneceksiniz. Unutmayın ki başarı için disiplini elden bırakmamak gerekiyor." dedi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Okul Müdürü Ali Turan ve teknik ekip de hazır bulundu.