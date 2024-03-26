Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde bordo-mavililer, ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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