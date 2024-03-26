Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:11 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde bordo-mavililer, ayak tenisi oynadı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan 5 k...
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan 5 k...
        Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ertürk'ten, tutuklanan taraftarlarla ilg...
        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ertürk'ten, tutuklanan taraftarlarla ilg...
        Olaylı maçta 5 taraftarın tutukluluğuna itiraz reddedildi (2)
        Olaylı maçta 5 taraftarın tutukluluğuna itiraz reddedildi (2)
        Of'ta velilerin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaçlı ailelere ulaş...
        Of'ta velilerin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaçlı ailelere ulaş...