Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini bitirmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Trabzonspor, 10 yıldır süren kupa hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon Altay'ı eleyerek bir üst turda Yukatel Denizlispor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordomavililer, rakibi karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmanın mücadelesini verecek.



10 yıllık özlem

Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 20092010 sezonunda bu kupayı kazanan bordomavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordomavililer kupa hasretini 10 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 20092010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 31 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordomavililerin son 10 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 19741975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordomavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.



Muhtemel ilk onbir

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmada, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Ndiaye , Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

TRABZON 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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