Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordomavili ekip 21 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.



Maçtan Dakilalar (İkinci yarı)

48. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan, Claudemir'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yumrukladı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Sosa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda kornere çıkardı.

90+2. dakikada Yasin Öztürk'ün sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 21



Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Da Costa xxx , Campi xxx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Sosa xx (Hüseyin Türkmen dk. 88 ?), Guilherme xx (Doğan Erdoğan dk. 68 x), Ndiaye xx, Nwakaeme x (Abdulkadir Parmak dk. 34 x), Sörloth xxx

Yedekler: Arda Akbulut, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner Osmanpaşa x (Samba Camara dk. 49 x), Appindangoye x, Uğur Çiftçi x (Yağsin Öztekin dk. 33 x), Fatih Aksoy x, Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş x, Fernando x, Ziya Erdal x (Claudemir dk. 63 x), Yatabare x

Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt,Armin Derlek, Furkan Sağlam

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor), Yatabare (dk.90+2) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Marcelo (Sivasspor), Doğan Erdoğan, Obi Mikel (Trabzonspor)

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