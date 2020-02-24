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Trabzonspor'u Sörloth ve Uğurcan taşıyor

İHA

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır gösterdikleri performansla ön plana çıkıyorlar. İki oyuncu bordomavililerin başarı grafiğinde önemli role sahip isimler olarak dikkat çekti.

Trabzonspor'u Sörloth ve Uğurcan taşıyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır gösterdikleri performansla ön plana çıkıyorlar. İki oyuncu bordomavililerin başarı grafiğinde önemli role sahip isimler olarak dikkat çekti.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 22 berabere kalarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor'da kale ve forvet hattının verimliliği istatistiklere de yansıdı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 23. haftası itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gören bordomavili takım, 36 puan elde ederek 4. sırada yer almıştı.
Trabzonspor, söz konusu periyotta bu sezon ise bir maç eksiği bulunmasına rağmen, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 49 gole karşılık ağlarında 23 gol göndü. 45 puan toplayan bordomavililer zirvede yer aldı.

Sörloth, kariyerinin en iyi çıkışını yaptı
Trabzonspor'da attığı 19 golle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. Norveçli oyuncu bordomavili takımın bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların tamamında ilk on birde sahaya çıktı. Bin 961 dakika sahada kalan oyuncu 6 da asist yaptı.

Shota'nın rekoruna gidiyor
Süper Lig'de gol sayısını 19'a çıkartan yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla ligde bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu. 17 gollü Oscar Cardozo’yu da geride bırakan Norveçli oyuncu 199596 sezonunda 25 kez ağları sarsan Shota Arvaladze'nin rekorunu Süper Lig'in geri kalan bölümünde kırmak için mücadele edecek.

Kariyerinin en golcü dönemi
Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 20142015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordomavili takımda 19 golle kariyerinin zirvesine ulaştı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 20172018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Sörloth atınca Trabzonspor rahatlıyor
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon forma giydiği 22 maçın 15'inde gol attı. Karadeniz ekibi Sörloth'ün gol attığı maçları kaybetmedi. Söz konusu maçlarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililerin ligde elde ettiği 45 puanın 38'ine Sörloth direkt katkıda bulundu.

Uğurcan Avrupa'nın kıskacında
Trabzonspor kalesinde önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır da bordomavili takımın önemli oyuncularından biri. Özellikle Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla 1 puanı getiren isimlerin başında gelen genç kaleci, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Avrupa takımlarının da kıskacında yer alan başarılı eldiven, Süper Lig'de bordomavili takımın oynadığı 22 maçın 21'inde forma giydi. Uğurcan, sadece sarı kart cezalısı olması nedeniyle MKE Ankaragücü ile oynanan mücadelede sahadaki yerini alamamış ve yerini Erce Kardeşler'e bırakmıştı. Uğurcan Çakır, 20192020 sezonunda oynadığı 21 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. Kalesinde 23 gol görmesine rağmen önemli kurtarışlara imza atarak takımının elde etiği puanlara önemli katkıda bulundu.

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