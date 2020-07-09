Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 32´nci haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligde dün akşam evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-09 13:47:17



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