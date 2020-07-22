Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Konferans Milli maçı Trabzon’da oynanacak

Trabzon’da geçen yıl başlayan ragbi fırtınası, tüm hızıyla sürüyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret eden Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, ilde 2 önemli organizasyonun yapılması konusunda fikir birliğine vardı. İl Müdürü Öztürk, Milli takımın Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Konferans Grup maçının yanı sıra 20202021 Okul Sporları Ragbi Türkiye Şampiyonası'nın bu şehirde yapılacağını açıkladı.

Beraberinde Ragbi Milli Takım Teknik Menajeri Erkan Göral ve Antrenör Ataoğlu ile birlikte İl Müdürü Öztürk’ü ziyaret eden Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, “Trabzon her anlamda spor dolu bir kent. Ragbi ile yeni tanışmasına rağmen kentin bu kadar ilgi görmesi, bizim de ilgimizi bu buraya yöneltmemizi sağladı. İlk etapta kasım veya ocak ayında milli takımımızın oynayacağı Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Konferans Grup maçlarımızdan birini burada yapacağız” dedi.

Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi’nin de katıldığı görüşmede, bu yıl iptal edilen 202021 Okul Sporları Türkiye Ragbi Şampiyonası'nın önümüzdeki yıl içinde Trabzon' da yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Müdür Öztürk, “Güce ve hıza dayalı, ama centilmenliğin en çok plana çıktığı ragbiyi Trabzonlu gençler çok sevdi. Birkaç yıl içinde bu branşta önemli başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü kurslara katılan çok yetenekli sporcularımız var” diye konuştu.

Birbirinden modern tesisleri ve oluşturulan güçlü altyapısı sonrasında çok sayıda ulusaluluslar arası şampiyonaların yapıldığı ‘Spor Kenti Trabzon’, geçen yıl ilk kez ragbi sporu ile tanıştı. Uzman Antrenör Bekir Ataoğlu’nun atanması sonrası Arsin’de başlatılan kurslar, ilk etapta 3 ayrı yaş kategorisinde yapıldı. Pandemi süreci öncesinde her gün yapılan antrenmanlar, salgınla birlikte durmuştu. Trabzonlu ragbiciler şimdi, takım sporlarına verilecek antrenman iznini bekliyor.

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