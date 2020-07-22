DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav : “Fındık siyasete alet edilmemelidir”

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cirav, “Her yıl fındık rekoltesi Tarım ve Orman Bakanlığımız ilgili il müdürlükleri başkanlığında fındık sektörünün paydaşları olan ve üreticiyi temsil eden ziraat odaları, ticaret borsaları, fındık konusunda yetkili ihracatçı birlikleri temsilcileri ve ticaret sanayi odaları temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından il il ve ilçe ilçe bahçelerde yapılan inceleme ve sayım sonucu tespit edilerek bilimsel bir çalışma metodu içinde bu komisyonca belirlenmekte ve Tarım ve Orman Bakanımızca açıklanmaktadır. Bu yılki rekolte tespit çalışması da bu usul içinde tamamlanarak değerli Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ancak farklı siyasi kesimlerin bu durumu siyasi gündem oluşturmak adına eleştiri konusu yapması, sektör temsilcileri olarak hepimizi üzmüştür. Bakanımızın yanındayız ve fındığa verdiği değerli katkılarından dolayı kendilerine müteşekkiriz” dedi.

“Ülkemiz için çok önemli ve ekonomik değeri yüksek bir ürün olan fındığın gündem oluşturmak ve siyasi çevrelere hoş görünmek adına siyasete alet edilmesine karşıyız” diyen Cirav “Tüm siyasi çevreleri milyonlarca üreticinin geçim kaynağı olan ve ülkemize net döviz girdisi sağlayan en önemli sektörümüz olan fındık sektörü için katkı vermeye, ayrıca kalitesi ve tadıyla uluslararası piyasalarda yoğun rağbet gören milli ürünümüz olan fındığın daha da iyi bir noktaya gelmesi için çaba sarf etmeye ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Ayrıca ülkemizdeki yatırım ortamına güvenerek önemli yatırımlar yapan, gıda sanayiinde milyonlarca insanımızı istihdam eden, gerek sözleşmeli üretim ve gerekse diğer çalışmaları ile fındık üreticisine büyük katkı sağlayan, dünyada fındığı en çok kullanan sektörün küresel aktörü olan, fındık ihracatımızın lideri duayen firmamız Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. firmamızı bilimsellik ve gerçeklikten uzak mülahazalarla rencide etmek ülkemiz fındık ihracatına vurulacak olan en büyük darbedir. Eleştiren siyasi kesimlerden talebimiz konuyu enine boyuna iyice araştırıp gerçeğin ne olduğunu sektörün temsilcilerinden öğrendikten sonra açıklamalarıdır. Bu gibi eleştiriler sadece ülkemiz fındığına zarar vermektedir. Siyasetçilere soruyoruz; sektörden Ferrero’yu çekip çıkardığımızda dünya fındığının yaklaşık yüzde 50’sini dünya çapındaki fabrikalarında çikolata üretiminde kullanan bir firma yerine kimi koyacaksınız, bunu nasıl telafi edeceksiniz? Eleştirmek işin en kolay yoludur, yapılması gereken ise aklıselim ile hareket ederek milli ürünümüzü yüceltmektir. Lütfen bu zor şartlar içinde üretim yapan, vergisini ödeyen, istihdama katkı sağlayan firmaları küstürmeyelim, sahip çıkalım, teşvik edelim ki yatırımları daha da büyüsün. Bu vesile ile değerli siyasilerden en büyük talebimiz gerçekleri araştırmaları, bilimsellikten uzak ve belli çevrelerin talepleri ile firmaları yok yere suçlayarak kamuoyu önünde suçlu ilan etmemeleridir” ifadelerini kullandı.

”Fındık ile Amerikan bademi fiyatının mukayese edilmesi bilimsellikten uzaktır”

Fındık fiyat oluşumunu, badem gibi başka ülkelerin diğer kabuklu ürünlerinin fiyat politikası ile karıştırmamak gerektiğini de vurgulayan Mehmet Cirav “Her defasında fındık fiyatının Amerikan Bademi fiyatı ile mukayese edilmesi bilimsellikten uzak bir görüştür. Geçmiş fiyat hareketleri incelendiğinde badem fiyatlarının çok yüksek seyrettiği dönemlerde dahi fındık ihraç fiyatlarının düşük kaldığı görülecektir. Dolayısıyla badem fiyatının fındık fiyatlarına etkisinin bulunmadığı açıkça ortadadır” diye konuştu.

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