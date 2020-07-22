DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav : “Fındık siyasete alet edilmemelidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav : “Fındık siyasete alet edilmemelidir”

İHA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav : “Fındık siyasete alet edilmemelidir”

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cirav, “Her yıl fındık rekoltesi Tarım ve Orman Bakanlığımız ilgili il müdürlükleri başkanlığında fındık sektörünün paydaşları olan ve üreticiyi temsil eden ziraat odaları, ticaret borsaları, fındık konusunda yetkili ihracatçı birlikleri temsilcileri ve ticaret sanayi odaları temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından il il ve ilçe ilçe bahçelerde yapılan inceleme ve sayım sonucu tespit edilerek bilimsel bir çalışma metodu içinde bu komisyonca belirlenmekte ve Tarım ve Orman Bakanımızca açıklanmaktadır. Bu yılki rekolte tespit çalışması da bu usul içinde tamamlanarak değerli Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ancak farklı siyasi kesimlerin bu durumu siyasi gündem oluşturmak adına eleştiri konusu yapması, sektör temsilcileri olarak hepimizi üzmüştür. Bakanımızın yanındayız ve fındığa verdiği değerli katkılarından dolayı kendilerine müteşekkiriz” dedi.
“Ülkemiz için çok önemli ve ekonomik değeri yüksek bir ürün olan fındığın gündem oluşturmak ve siyasi çevrelere hoş görünmek adına siyasete alet edilmesine karşıyız” diyen Cirav “Tüm siyasi çevreleri milyonlarca üreticinin geçim kaynağı olan ve ülkemize net döviz girdisi sağlayan en önemli sektörümüz olan fındık sektörü için katkı vermeye, ayrıca kalitesi ve tadıyla uluslararası piyasalarda yoğun rağbet gören milli ürünümüz olan fındığın daha da iyi bir noktaya gelmesi için çaba sarf etmeye ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Ayrıca ülkemizdeki yatırım ortamına güvenerek önemli yatırımlar yapan, gıda sanayiinde milyonlarca insanımızı istihdam eden, gerek sözleşmeli üretim ve gerekse diğer çalışmaları ile fındık üreticisine büyük katkı sağlayan, dünyada fındığı en çok kullanan sektörün küresel aktörü olan, fındık ihracatımızın lideri duayen firmamız Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. firmamızı bilimsellik ve gerçeklikten uzak mülahazalarla rencide etmek ülkemiz fındık ihracatına vurulacak olan en büyük darbedir. Eleştiren siyasi kesimlerden talebimiz konuyu enine boyuna iyice araştırıp gerçeğin ne olduğunu sektörün temsilcilerinden öğrendikten sonra açıklamalarıdır. Bu gibi eleştiriler sadece ülkemiz fındığına zarar vermektedir. Siyasetçilere soruyoruz; sektörden Ferrero’yu çekip çıkardığımızda dünya fındığının yaklaşık yüzde 50’sini dünya çapındaki fabrikalarında çikolata üretiminde kullanan bir firma yerine kimi koyacaksınız, bunu nasıl telafi edeceksiniz? Eleştirmek işin en kolay yoludur, yapılması gereken ise aklıselim ile hareket ederek milli ürünümüzü yüceltmektir. Lütfen bu zor şartlar içinde üretim yapan, vergisini ödeyen, istihdama katkı sağlayan firmaları küstürmeyelim, sahip çıkalım, teşvik edelim ki yatırımları daha da büyüsün. Bu vesile ile değerli siyasilerden en büyük talebimiz gerçekleri araştırmaları, bilimsellikten uzak ve belli çevrelerin talepleri ile firmaları yok yere suçlayarak kamuoyu önünde suçlu ilan etmemeleridir” ifadelerini kullandı.
”Fındık ile Amerikan bademi fiyatının mukayese edilmesi bilimsellikten uzaktır”
Fındık fiyat oluşumunu, badem gibi başka ülkelerin diğer kabuklu ürünlerinin fiyat politikası ile karıştırmamak gerektiğini de vurgulayan Mehmet Cirav “Her defasında fındık fiyatının Amerikan Bademi fiyatı ile mukayese edilmesi bilimsellikten uzak bir görüştür. Geçmiş fiyat hareketleri incelendiğinde badem fiyatlarının çok yüksek seyrettiği dönemlerde dahi fındık ihraç fiyatlarının düşük kaldığı görülecektir. Dolayısıyla badem fiyatının fındık fiyatlarına etkisinin bulunmadığı açıkça ortadadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Konferans Milli maçı Trabzon’da oynanacak
YEREL HABERLER Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Konferans ...
Fındıkta tahmini rekolte belirlendi Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, rekolte geçen yıla göre yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak tahmin edildi Türkiye’de 728 bin 250 hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapılıyor
YEREL HABERLER Fındıkta tahmini rekolte belirlendi Tarım ve Orman İl ...
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 ...
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 ...
Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı
YEREL HABERLER Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun ...
Hüseyin Çimşir, "Her zaman Trabzonspor'un Bir ferdi bir neferi olmaya devam edeceğim"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir, "Her zaman Trabzonspor'un Bir ferdi ...
Hüseyin Çimşir'den veda mesajı
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir'den veda mesajı
Celil Hekimoğlu: "Hakem hatalarıyla play-offlara veda ettik"
YEREL HABERLER Celil Hekimoğlu: "Hakem hatalarıyla play-offlara veda ...
Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde
Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Lig bileti almayı hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Lig bileti ...
Trabzonspor´da teknik direktör için 4 aday
YEREL HABERLER Trabzonspor´da teknik direktör için 4 aday
Liseli kız öğrenciler, insansız su altı aracı tasarlıyor
YEREL HABERLER Liseli kız öğrenciler, insansız su altı aracı ...
Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!
YEREL HABERLER Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını resmen açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını resmen ...
Trabzonspor´da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı
Trabzon’da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu Trabzon LGS birincisine Emniyet Müdürü'nden hediye
YEREL HABERLER Trabzon’da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci ...
Sosa´nın eşi Carolina Alurralde `iki keklik´ türküsünü söyledi
YEREL HABERLER Sosa´nın eşi Carolina Alurralde `iki keklik´ ...
Trabzon’da fuhuşa geçit yok
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuşa geçit yok
Trabzon'da atıklarla organik gübre elde edilecek
YEREL HABERLER Trabzon'da atıklarla organik gübre elde edilecek
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı ...
Trabzonspor'da Sörloth bir ilki yaşadı Trabzonspor ilk kez Sörloth'ün gol attığı bir maçı kaybetti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sörloth bir ilki yaşadı Trabzonspor ...
Denizden uzaktaki köy çocuklarından sıra dışı yöntem Denizden uzakta yaşayan çocuklar buz gibi akan şelalenin altında doğal havuz yaptı Zorlu bir parkurdan geçerek havuza ulaşan çocuklar doğanın içerisindeki havuzda eğleniyor
YEREL HABERLER Denizden uzaktaki köy çocuklarından sıra dışı ...
Küme'de kalma hattı Trabzonspor'u şampiyonluktan etti
YEREL HABERLER Küme'de kalma hattı Trabzonspor'u şampiyonluktan etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X