Trabzon’da Kore Gazisi Fevzi Bulut hayatını kaybetti

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Eski Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut’un kayınpederi olan Kore Gazisi Fevzi Bulut 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1930 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Ocaklı Köyünde doğan Fevzi Bulut, 1950 yılında Kore'ye asker olarak gönderildi ve savaşta görev aldı. O dönemde Turgut Sunalp'ın şoförlüğünü de yapan Bulut, Trabzon'a döndükten sonra bir dönem Trabzon Valisinin şoförlüğünü yaptı. Bulut, geçtiğimiz gün Trabzon'un Bengisu Mahallesinde düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi. Bulut, 5'i kız 6 çocuk babasıydı.

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