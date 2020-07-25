Restorasyon çalışmaları tamamlandı, 28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin dün ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yeni yüzü ile ziyaretçilerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restorasyon çalışmaları tamamlandı, 28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin dün ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yeni yüzü ile ziyaretçilerini bekliyor

İHA

İstanbul'daki Ayasofyai Kebir Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofyai Sağir Camii Şerifi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları tamamlandı, 28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin dün ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yeni yüzü ile ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul’daki Ayasofyai Kebir Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofyai Sağir Camii Şerifi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Yeni yüzü ile 28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle Ayasofyai Sağir Camii Şerifi 2 yıl aranın ardından hem ziyarete hem de ibadete açılacak.
İstanbul’un Fethi’nden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon’un fethi ile birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofyai Sağir Camii 19581962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi’nin işbirliği ile restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.

Büyük Ayasofya'nın ardından Ayasofyaı Sağir'e gelenler de hem ziyaret hem ibadet edebilecek
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofyai Sağir’in müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012 yılında sonuçlanarak, freskleri asma tavan ve perdelerle kapatılan Ayasofya 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açıldı. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofyai Sağir Camii’nde 1962 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra 2018 yılında tarihi yapı ve bahçesinde restorasyon çalışması başlatıldı. Restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya’nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedeflendi.

Korona virüs salgını restorasyon çalışmalarını geciktirdi
Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşırken, 2020 yılının Şubat ayında bitirilmesi planlanan restorasyon çalışmaları ve bahçe düzenlemesi yaşanan Korona virüs salgını ve bahçe peyzajında betonlaşmaya gidildiği tepkileri üzerine ancak Temmuz ayının son haftasında tamamlandı. Caminin bahçesi ekilen çimlerle yeşil bir görünüme kavuşurken, yapılan çalışmalarla caminin ibadete açık alanında bulunan freskleri, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. Yerdeki mozaiklerin üzeri kalın camla kaplanırken, üzeri ibaret sırasında halıyla örtülecek. Ayasofyai Sağir Camii Şerifi 28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle Sümela Manastırı ve Kızlar Manastırı ile birlikte aynı gün hem ziyarete açılacak.

"İlk başlangıçta yapılan çalışmaya tepkiliydik ama eser meydana çıktıktan sonra eleştirilecek bir tarafı yok"
Öte yandan yapılan restorasyon çalışmaları cami çevresindeki esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı. Cami yanında gümüş işlemeleri satan iş yeri sahibi Ali Kaynar, yapılan restorasyon çalışmalarından övgüyle bahsederek "İlk başlangıçta hepimiz tepkiliydik ama son dönemde yapılanlarla eser meydana çıktıktan sonra öyle eleştirilecek bir tarafı yok, gerçekten çok güzel oldu. Çevre düzenlemesi bahçesi falan öyle betonlaştı gibi değil. Ben burada yaşadığım için biliyorum. Önceden bir grup geldiğinde bir grup anlatımını yaparken diğer gruplar sıraya geçerdi. Şuanda 56 grup girse içeri 40'ar kişilik aynı anda anlatım yapabilecek şekilde mekanı düzenlediler. Hem dışı hem için 10 numara güzel oldu. Turizme açıldığında ki Salı günü açılacak. Rahatsız edici hiçbir görüntü kalmadı, güzel oldu" dedi.

Kral I. Manuel tarafından yaptırıldı
Yapı, Trabzon İmparatorluğu’nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 12501260 yılları arasında yaptırıldı. Bir manastır kilisesi olan ve ’Kutsal Bilgelik’ anlamına gelen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1461 yılında Trabzon’u fethinden sonra bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürüldü. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon’u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılan yapı, savaş sonrasından 1959 yılına dek cami olarak kullanıldı. 19591964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla restore edilen tarihi yapının freskleri ortaya çıkartıldı. 1964 yılında müze haline getirilen Ayasofya, 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ardından mahkeme kararları ve vakıf kaydı dolayısıyla Ayasofya, 28 Haziran 2013 Cuma günü 49 yıl sonra yeniden müslümanların ibadetine açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park kavgasında, iş yeri komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER Park kavgasında, iş yeri komşusunu öldürdü
Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu
YEREL HABERLER Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu
Trabzon’daki trafik kazası Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği de belirlendi
YEREL HABERLER Trabzon’daki trafik kazası Araklı ilçesinde dün gece ...
Zorluoğlu: "Kötü koku Trabzon'un kaderi değil" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Önümüzdeki yaz kötü kokudan ötürü şikayet olmayacak"
YEREL HABERLER Zorluoğlu: "Kötü koku Trabzon'un kaderi ...
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
YEREL HABERLER Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği ...
Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü/ Ek ...
Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Kazada hayatını ...
Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Çay yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Çay yüklü kamyona ...
Semih Hekimoğlu: "Futbolcular menajer oyununa gelmesin"
YEREL HABERLER Semih Hekimoğlu: "Futbolcular menajer oyununa ...
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
Sürmene’de cinayet
YEREL HABERLER Sürmene’de cinayet
Doğu Karadeniz’de fındık toplama tarihleri belirlendi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de fındık toplama tarihleri belirlendi
Fındıkta rekolte tartışması TTB Başkanı Eyyüp Ergan: “Çotanak sayımıyla yapılan devletin rekoltesini tartışmak yanlıştır.”
YEREL HABERLER Fındıkta rekolte tartışması TTB Başkanı Eyyüp ...
Başkan Zorluoğlu Akçaabat'ın dolmuş modernizasyon sistemini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Akçaabat'ın dolmuş modernizasyon ...
Trabzon'dan Ayasofya´ya destek
YEREL HABERLER Trabzon'dan Ayasofya´ya destek
3 hafta öncesine kadar hiç bir vakanın görülmediği ilçede Korona virüs hızla yayılıyor Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Geyikli mahallesi Korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı
YEREL HABERLER 3 hafta öncesine kadar hiç bir vakanın görülmediği ...
87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı
YEREL HABERLER 87 yaşındaki annesini dövüp sokağa attı
Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den 'İki keklik' türküsü
YEREL HABERLER Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den 'İki keklik' ...
Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda Trabzonspor ...
Trabzon’da Kore Gazisi Fevzi Bulut hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon’da Kore Gazisi Fevzi Bulut hayatını kaybetti
Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk ...
Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon
YEREL HABERLER Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon
Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X