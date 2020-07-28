Bakan Ersoy´dan açılış öncesi Ayasofya Camisi´nde inceleme



Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/ TRABZON, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon´da restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açacağı Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi´nde incelemelerde bulundu.

Türkiye´nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon´un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi´nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy´un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açılacak.

Trabzon'a gelen Bakan Ersoy, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülüp, 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi´ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, tamamlanan restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. 2 yıl aranın ardından ibadete açılacak tarihi mekândaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü.

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından saat 16.30´daki açılış törenine katılmak üzere Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan tarihi Sümela Manastırı'nda geçti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2020-07-28 14:53:31



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