Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edecek

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TRABZON / DHATrabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton´a görevinde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-08-02 15:49:32



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