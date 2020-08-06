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Rusya’ya en fazla ihracat Trabzon’dan gerçekleşiyor

İHA

2020 yılının OcakTemmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat yüzde 10 oranında artış kaydederken, ihracat tutarı 127 milyon 597 bin 214 dolara ulaştı.

Rusya’ya en fazla ihracat Trabzon’dan gerçekleşiyor

2020 yılının OcakTemmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat yüzde 10 oranında artış kaydederken, ihracat tutarı 127 milyon 597 bin 214 dolara ulaştı.
Karadeniz Bölgesinin 15 kentinden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatın lideri toplam ihracatın yüzde 61’lik kısmını tek başına gerçekleştiren Trabzon ili oldu. Trabzon ilinden 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde Rusya Federasyonu’na 78 milyon 348 bin 744 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Trabzon ilinden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta bir önceki yıl aynı dönemine oranla yüzde 17 oranında ihracat artışı yaşandı.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon’un ülkemizden Rusya Federasyonu’na ihracat gerçekleştiren önemli kentler arasında yer aldığını, Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu’na yapılan toplam ihracatın yüzde 61’ini tek başına Trabzon ili gerçekleştirdiğini söyledi. Kalyoncu, Trabzon’u Samsun ve Rize’nin izlediğini belirtti.

Rize Rusya'ya alabalık ihracatında dikkat çekiyor
Kalyoncu, Rusya Federasyonu’na Trabzonlu ihracatçılar tarafından ağırlıklı olarak yaş meyve sebze ihraç edildiğini ifade ederek “Yaş sebze ve meyveyi dondurulmuş balık ve fındık ihracatı izliyor. Samsun ilinden ise en çok ihraç edilen ürünler taşıt yedek parçası ile yaş meyve sebze olurken, Rusya Federasyonu’na en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü il konumunda bulunan Rize ilimizden ise Rusya Federasyonu’na dondurulmuş alabalık ihracatı dikkat çekiyor. Rize ülkemizden Rusya Federasyonu’na balık ihracında ikinci il konumunda” dedi.
Trabzon’lu ihracatçılara ait RoRo ve Feribot gemilerinin Samsun Limanı ile Rusya’nın Novorossisk, Tuapse ve Kavkaz Limanlarına ihraç yüklerinin taşımasını gerçekleştirdiğini belirten Kalyoncu, Rusya Federasyonu’nun Novorossisk, Krasnodar ve Moskova kentlerinde bir çok ihracatçımızın depo ve işyerlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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