Trabzonspor'da Manuel Da Costa ile yollar ayrıldı

TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, Manuel Da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüp, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirim şu şekilde: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-09-09 22:43:52
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