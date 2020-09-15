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Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıldönümü etkinlikleri

İHA

Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıldönümü etkinlikleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin 96. yıldönümü törenle kutlandı.
Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma ile askeri ve mülki idare amirleri katıldı. Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün Trabzon ve Trabzonlular için söylediği sözleri de hatırlatarak “Bizim Atatürk hakkında söyleyeceğimiz çok şey vardır ancak Atatürk’ün bizim hakkımızda söylediklerini tarihe not düşmek ve hatırlatmak istiyorum. Atatürk Trabzon ziyaretinde, ‘Trabzon ve Trabzonluları temsil eden bu önemli kişilerle Trabzon’da aynı sofrada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle bugün yaptıkları coşkulu karşılamadan, gösterdikleri ciddi sevgi ve bağlılıktan dolayı, yüce Trabzon halkına arz etmeyi görev bildiğim gönülden teşekkürlerimi, bu seçkin topluluk aracılığıyla açıklama fırsatı bulduğum için son derece mutluyum. Beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde sürekli canlı kalacaktır. Bu yurtsever halka ve o kıymetli kahraman evlatlara sahip bulunan değerli yurdumuzu; Ermenistan'a bağlı bir bölge veya Pontus krallığı yapma hayal ve istekleri ile tehditleri ne kadar korkunç bir girişimdi. Kuşkusuz bu korku artık sonsuza kadar hayal olmuştur’ ifadelerini kullanmıştı. İşte Atatürk’ün Trabzon’a ve Trabzonluya bakış açısı budur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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