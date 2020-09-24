Trabzonspor taktik çalıştı

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Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 3´üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-09-24 14:05:53



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