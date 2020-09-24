Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 3´üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-09-24 14:05:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.