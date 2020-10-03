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Trabzon'da hamsi tezgâhtaki yerini aldı

İHA

Trabzon'da hamsi tezgâhtaki yerini aldı

Trabzon’da tezgâhlarda yerini alan hamsi kilosu 20 TL’den satılırken, vatandaşlar bollaşıp fiyatının düşmesi için gün sayıyor.
Genellikle bu dönemlerde Marmara Denizinde avlanarak Trabzon’da tezgahlarda yerini alan hamsi, fiyatının yüksek olmasına rağmen yine de tercih ediliyor.
Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte hamsinin de bollaşacağını beklediklerini belirtirken bu sezon hamsiden umutlu olduklarını söylediler.
Trabzon’da kilosu 20 TL’den satılan hamsinin İstanbul’dan gelmesine rağmen yine de tercih edildiğini belirten balıkçılar bu günlerde diğer balık çeşitleriyle birlikte bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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