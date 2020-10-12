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Trabzon’da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklendi

İHA

Trabzon’da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 21 Eylül’den sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurmasının ardından Trabzon Ortahisar İlçe Müdürlüğünce bu tarihten bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğünde günde yaklaşık 100 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklenirken, başvurular “Alo 199” nolu telefondan randevu alınarak yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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