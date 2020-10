Akçaabat Belediye Başkanı Ekim çarşı pazar gezdi, esnafın derdini dinledi

Trabzon’un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede çarşı pazarı gezerek esnafın dertlerini dinledi.

Hem çarşı esnafını hem de pazarcı esnafını gezerek talepleri yerinde alan Başkan Ekim, vatandaş odaklı çalıştıklarını belirterek “Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vererek ortak akılla ilerlemek. Proje ve hizmet üreterek Akçaabat’ı daha da büyütmek. Biz her daim halkımızın ve esnafımızın içinde olmak durumundayız. Vatandaşımın ve esnafımın bir sıkıntısı varken, benim rahat etmem mümkün değil. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle bu hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tek arzumuz var. O da Akçaabatlılar’ın daha konforlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

“Esnafımızın isteklerini, taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini not ettik” diyen Ekim “Bu istekleri değerlendirip çözüme kavuşturmanın yollarını arayacağız. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de not ettik. Hatta bazı talepleri anında telefon ile arayarak çözüme kavuşturduk. Bu uygulamamız vatandaşlarımızı ve esnafımızı mutlu ederken bizler de memnun olduk” şeklinde konuştu.

