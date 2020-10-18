Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler



TRABZON,(DHA)Trabzon´da yerel gazeteler Trabzonspor´un Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

Süper Lig'in 5´inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor´un mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları eleştirdi.

Karadeniz Gazetesi, "Ucuz adamlarını da al ülkene git; Go home Newton (Evine dön)", Taka Gazetesi, "Bordo mavililer tel tel döküldü; Fırtına tat vermiyor", Günebakış Gazetesi "Bordo mavililer ligde gol atamayan Başakşehir´e mağlup oldu; Bu ne hal Trabzon", Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonsporlu futbolcular, ne mücadele ettiler ne pozisyona girdiler, sahada sadece gezdiler; Victor hugo; sefiller", Sonnokta Gazetesi de, "Allah´ım sen bize dayanma gücü ver; Ölü dirilticisi" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2020-10-18 15:10:19



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