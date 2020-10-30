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Fındıkta ezber bozuluyor Üreticilere, doğru budama ve tek gövdeli dikim eğitimi veriliyor

İHA

Fındıkta ezber bozuluyor Üreticilere, doğru budama ve tek gövdeli dikim eğitimi veriliyor

Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) Trabzon’daki Ziraat Odaları’nın desteği ile organize ettiği, “Fındıkta Budama, Seyrekleştirme ve Tek Gövde Dikim Sistemi Eğitimi” çalışması tamamlandı.
Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerindeki fındık bahçelerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim çalışmasana toplam 116 üretici katıldı.
Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından fındıkta büyük oranda verim ve kalite artışını sağlayan doğru budama ve seyrekleştirme sistemleri hakkında bilgilendirilen üreticiler, “Atadan babadan öğrendiğimiz budama ve seyrekleştirme şekli ile fındığa yarar değil, zarar veriyorduk. Özellikle dal ve tepe budaması hiç yapılmıyordu. Öğrendik ki, asıl yapılması gereken dal ve tepe budaması imiş” dediler.
Mustafa Şahin, fındıkta yanlışları ortadan kaldırarak verim ve kaliteyi arttırmak için geçmişten gelen ezberleri bozmak gerektiğini belirterek, “Doğru budama ile verimde yarı yarıya bile artış sağlanabiliyor. Son yıllarda doğru budamayı öğrenip yapan üretici sayısı da artıyor. Bahçelerimizle kendimizin sağlığına dikkat ettiğimiz gibi ilgi göstermemiz gerekiyor. Fındığa daha fazla zaman ayırıp, modern tarım tekniklerini daha fazla uygulayıp, dekarda 7080 kilo yerine 34 katı verim almak mümkündür” ifadelerini kullandı.
TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, yaşlı bahçelerin yenilenmesi veya yeni bahçelerin oluşturulmasında genelde geleneksel ocak yöntemi yerine tek gövdeli dikim sisteminin tercih edilmesi için üreticileri bilgilendirdiklerini belirterek, “Seminerlerde bu dikim sisteminin de nasıl yapılacağı gösterildi. Tek gövde sistemi giderek artıyor. Daha çok verim, daha iyi kalite veriyor. Aralık ayında tek gövde sistemi ile dikim yapacak üreticilerimize de fidan dağıtımı yapacağız” diye konuştu.
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da, fındıkta verim ve kalite ile birlikte kazanımları arttırmak için çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Bunun için 18 yıldır çaba gösteriyor ve fındıkla ilgili herkes ve her kesim ile işbirliği yapıyoruz. Son eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, Beşikdüzü Ziraat Odası Başkanı İlyas Al, Yomra Ziraat Odası Başkanı Hamza Gümrükçü, Araklı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Solmaz ile ekiplerine teşekkür ediyoruz. Fındık ortak paydamız olduğuna göre, her türlü ortak çalışmayı da her zaman yapmalıyız” dedi.

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