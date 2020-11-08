İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor Majid Hosseini 128 gün sonra formasına kavuştu

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun geçici olarak teknik direktörlük yaptığı dönemlerde bordomavili takım maç kaybetmedi. Derelioğlu'nun görev yaptığı 4 maçta Trabzonspor 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de tarihinin en başarısız haftalarını yaşamasının ardından Teknik Direktör Edddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımı futbolcu izleme direktörü İhsan Derelioğlu'na geçici olarak emanet etti. İhsan Derelioğlu, 20042005 sezonunda da Teknik Direktör Ziya Doğan'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti. Söz konusu dönemde Trabzonspor, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta Çaykur Rizespor'u 10, Samsunspor'u 40 yenerken İstanbulspor ile 11 berabere kalmıştı. Bu maçların ardından takımı Şenol Güneş'e emanet etmişti.



Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, 16 sene sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton'un ayrılmasının ardından takımı emanet almış ve Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, ligin zirvesinde bulunan flaş takım Alanyaspor deplasmanında sahadan 11'lik skor ile ayrılarak gelecek haftalara umut taşımıştı. Bordomavili takım Derelioğlu'nun geçici antrenörlük yaptığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde maç kaybetmedi.



Majid Hosseini 128 gün sonra formasına kavuştu

Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini, 128 gün önce formasını bıraktığı Alanya'da yeniden formasına kavuştu.



Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 11 berabere kalan Trabzonspor'da İranlı oyuncu Majid Hosseini'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Şampiyonluk mücadelesi verildiği geçtiğimiz sezon kritik Alanyaspor deplasmanında bordomavililerin 21 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 79. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kalan ve takımını 10 kişi bırakması üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken İranlı oyuncu 128 gün sonra formasını bıraktığı Alanya deplasmanından kısa sürü de olsa yeniden formasına kavuştu.



İhsan Derelioğlu şans verdi

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, İranlı oyuncu Majid Hosseini'ye , 128 gün önce formasını bıraktığı Alanya deplasmanında oyununu ikinci bölümünde 86.dakikada Flavio’nun yerine dahil oldu. Teknik Direktör Eddie Newton döneminde şans bulamayan oyuncu 4,5 ay aradan sonra formasına yeniden bir Alanyaspor maçı ile kavuşmuş oldu.

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