Abdullah Avcı kolları sıvadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı kolları sıvadı

İHA

Abdullah Avcı kolları sıvadı

Trabzonspor'da kötü geçen 8. haftalık bölümün ardından takımın başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı çalışmalarına hemen başladı.
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 puan toplayıp 18 puan kaybederek tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece beş puan toplayabilmişti. Bordomavililer, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında sahadan 11'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibinde artık tüm dikkatler dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen ve coşkulu bir şekilde karşılanan Abdullah Avcı'da.

Teknik ekibiyle buluştu
Trabzonspor ile 2.5 senelik anlaşma yapan Abdullah Avcı, yeni bir yapılanmayla göreve başlıyor. Avcı, yönetimle yapılmasını istediği değişiklikleri paylaştı. Kendisinden bir gün önce Trabzon'a gönderdiği teknik ekibiyle şehre gelirgelmez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde buluşan Abdullah Avcı, yardımcılarından kısa sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sabahın erken saatlerinde ise tesisleri ve antrenman sahalarını gezen deneyimli teknik adam analiz ekibinden ise oyuncuların performans seviyeleriyle ilgili olarak bilgi aldı. Sezon başında ismi Trabzonspor ile anılmasıyla birlikte bordomavili takımı yakından takip eden ve oyuncularla ilgili doneleri elinde bulunduran Avcı, antrenmanlarda ise beklenen performansların gerisinde kalan isimlere ayrı ayrı değerlendirip, antrenmanlarda yükleme yapacak.

İlk hedef saha sonuçlarını düzeltmek
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gören bordomavililer 17. sırada yer alıyor. Söz konusu haftalar itibarıyla geçtiğimiz sezonun iple arayan bordomavililerde Abdullah Avcı, ilk planda olumsuz giden saha sonuçlarını düzeltmek için mücadele verecek.

Planlama hazır
Abdullah Avcı, bordomavili kulüpte ilk planda saha sonuçlarını olumluya döndürmeyi hedeflerken, diğer taraftan ise genç ve yerli oyuncuların takımdaki sayısını arttırmayı amaçlıyor. Bordomavili takıma arzu ettiği futbolu oynatmayı planlayan deneyimli teknik adam öz kaynağı yüksek seviyede olan Trabzonspor'un bu potansiyelini en üst seviyede kullanmayı hedefliyor. Avcı'nın bu süreçteki en büyük beklentisi ise zaman ve sabır gösterilmesi.

Oyuncularıyla bir araya gelecek
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun olarak antrenmanlara başlayacak olan Avcı, oynatmak istediği sistem üzerinde oyuncularıyla paylaşımda bulunacak. Neleri istediğini, neleri istemediğini oyuncularına anlatacak olan Avcı, moral ve motivasyonu arttırıcı önemli mesajlar verecek. Bire bir görüşmelerde yapacak olan deneyimli teknik adam oyuncularıyla arasında iyi bir köprü kurmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat iskelesinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı, tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaat iskelesinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski ...
Trabzonspor'dan ayrılmak onlara yaramadı Sosa, Novak ve Sörloth, arzuladıkları performansı yakalayamadı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan ayrılmak onlara yaramadı Sosa, Novak ...
Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Minik eller fidanları toprakla buluşturdu
3 yıl önceki yangında büyük zarar gören Çamburnu Sarıçam Ormanları'nın geleceği kurtarıldı Yanan ağaçların yerine dikilen fidanlar boy vermeye başladı Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda çıkan yangında zarar gören sarıçam ağaçlarının yerine dikilen fidanlar 30-40 santimetreye ulaştı KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna: “Yanan saha başarılı bir şekilde ağaçlandırılmıştır” "Çamburnu'nda şu an itibariyle boyları 30-40 santime ulaşan ağaçlar yüzde 90’ların üzerinde tutma başarısı göstermiştir”
YEREL HABERLER 3 yıl önceki yangında büyük zarar gören Çamburnu ...
Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası Tutuksuz yargılanan kadın bankacının yakalanması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para ...
Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Abdullah Avcı'ya Trabzon'da çoşkulu karşılama
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'ya Trabzon'da çoşkulu karşılama
Abdullah Avcı'ya Trabzon´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'ya Trabzon´da coşkulu karşılama
AK Parti Trabzon İl Başkan aday adaylığını açıklamak isterken polisin ‘pandemi’ uyarısı ile karşılaştı Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri pandemi kurallarına ihlal ettiği gerekçesiyle AK Parti il Başkan adayı adayı Metin Kaya hakkında adli ve ve idari işlem yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Başkan aday adaylığını açıklamak ...
İzmir’e yardım tırları Akçaabat’tan yola çıktı
YEREL HABERLER İzmir’e yardım tırları Akçaabat’tan yola çıktı
Ortahisar Belediyesi bu yıl 11 adet yeni park ile 1 meyve bahçesini hizmete açtı
YEREL HABERLER Ortahisar Belediyesi bu yıl 11 adet yeni park ile 1 ...
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret belli ...
Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek
YEREL HABERLER Abdullah Avcı istatistikleri tersine çevirecek
Pandemi nedeniyle hasta sayısı düşünce hava ambulansının uçuş sayısı da düştü Geçtiğimiz yıl 255 hastaya hizmet veren Hava 61 Helikopter Ambulansı bu yıl 8 ayda 65 hasta için havalanarak 72 saatlik uçuş yaptı
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle hasta sayısı düşünce hava ...
Asker üniformasıyla Ata´ya saygı
YEREL HABERLER Asker üniformasıyla Ata´ya saygı
Trabzon´da Atatürk 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Trabzon´da Atatürk 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Yavru Vatan’da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci
YEREL HABERLER Yavru Vatan’da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma ...
Trabzon’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Trabzon’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti. ...
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı ...
Lösemili çocuklar yararına resim sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Lösemili çocuklar yararına resim sergisi düzenlendi
Trabzon’da sutopu, yeniden ilgi görmeye başladı
YEREL HABERLER Trabzon’da sutopu, yeniden ilgi görmeye başladı
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü ...
Balık fiyatlarının ateşi düşmedi Trabzon’da yerli hamsinin kilosu 20-25, Marmara ve Batı Karadeniz tarafından gelen hamsinin kilosu ise 40-50 TL’den satılıyor Diğer balık çeşitlenin çoğu kilosu 50 TL’den satılırken, Mezgit’in fiyatı 100 TL’yi gördü
YEREL HABERLER Balık fiyatlarının ateşi düşmedi Trabzon’da yerli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X