Trabzon´da göz tansiyonuna, başarılı cerrahi müdahale



TRABZON, (DHA) TRABZON´daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, göz tansiyonu (glokom) tedavisinde önemli olan trabekülektomi ameliyatı, hastaya başarıyla uygulandı. Opr. Dr. İrfan Akalın, "Sinsi ve ilerleyici şekilde görme kaybına, geri dönüşsüz körlüğe neden olabilen ciddi göz hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisinde, özellikle medikal tedaviye dirençli vakalarda glokom cerrahisinin vazgeçilmez yeri vardır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, halk arasında `göz tansiyonu' olarak bilinen ve erken tanınıp, tedavi edilmediği durumda kalıcı görme kaybına yol açan glokom hastalığının tedavisinde önemli başarıya imza atıldı. Hastanenin göz kliniğinde, hastalığın tedavisinde uygulanan, özellikli göz cerrahileri içindeki trabekülektomi ameliyatı hastaya başarıyla uygulandı.

DİRENÇLİ VAKALARDA CERRAHİNİN ÖNEMİ

Opr. Dr. İrfan Akalın, hastalığın tedavisinde cerrahi müdahaleye başlamalarının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Glokom hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülebilen, ne yazık ki uzun zaman belirti vermeyen, sinsi ve ilerleyici bir şekilde görme kaybına, geri dönüşsüz körlüğe neden olabilen ciddi bir göz hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisinde, özellikle medikal tedaviye dirençli vakalarda glokom cerrahisinin vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Bugün Opr. Dr. Ahmet Kalkışım hocamızla beraber yıllar sonra göz kliniğimizde bu cerrahilere başlamanın ve başarı ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göz kliniğimizdeki tüm değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımızla beraber diğer göz hastalıklarında olduğu gibi glokom hastalığının tanı ve tedavisinde de referans hastane rolümüze uygun olarak bölgemize en iyi ve en güncel şekilde hizmet etmeye çalışmaktayız. Bu bağlamda bizlere her konuda destek olan Sayın Başhekimimiz Süleyman hocamız ve ekibine, ayrıca her konuda önümüzü açan Sayın İl Sağlık Müdürümüz Hakan Usta beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

HEDEF KORNEA NAKLİ

Göz Kliniği Birim Sorumlusu öğretim üyesi Opr. Dr. Cenap Mahmut Esenülkü de "Kliniğimizde, tüm değerli hocalarımızın özverili çalışmaları sonucu ekip ruhu içerisinde; retina, komplike, katarakt, okuloplasti ve şaşılık cerrahisi, ROP tedavisi gibi birçok özellikli göz cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır. Bunlara ilave olarak uzun zamandır planlarımız içinde olan, eksikliğini duyduğumuz glokom cerrahisine de klinik olarak başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimiz başta olmak üzere tüm Karadeniz Bölgesi'ne hizmet eden hastanemizin göz hastalıkları alanında da tüm bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilen referans hastane olması noktasında yoğun gayret içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda kornea nakli başta olmak üzere ilimizde ve bölgemizde eksikliği ve ihtiyacı bulunan birçok tedavi yöntemini de ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon

2020-11-14 12:40:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.