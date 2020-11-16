Ahmet Ağaoğlu: “Şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır” Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılan, ikinci sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçıran ancak Türkiye Kupası’nı yeniden müzesine götüren Trabzonspor’umuz, kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üzerine koyarak sürdürmek zorundadır. Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır. Yürekten inanıyorum ki onu da başaracağız” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavilin kulübün dergisine yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren uzun vadeli projeksiyonlar üzerinde durduklarını ve kulübün geleceğini, şanlı tarihinden de ilham alarak inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, “Şehrimizin kadim kültürü ve 100 yılı aşkın futbol birikiminin bizlere öğrettiği en önemli gerçek; kısa vadeli planlamaların uzun vadede başarı getirmediğidir. Bizler, ilk günden itibaren hep uzun vadeli projeksiyonlar üzerinde durduk ve kulübümüzün geleceğini, şanlı tarihimizden de ilham alarak inşa etmeye çalıştık. Bu adımları atarken hem ekonomik hem de sportif anlamda karşılaştığımız sorunlar zaman zaman bizleri zorlasa da asla doğru bildiklerimizden vazgeçmeyerek, aynı kararlılıkla yolumuza devam ettik” şeklinde konuştu.



“Trabzonspor ailesinin kenetlendiğinde neler başardığını gördük”

Camianın uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluğun hiçbir başarının yerini tutmayacağını dile getiren Ağaoğlu, “Geçen süre zarfında gerek ekonomik gerekse de sportif olarak elde ettiğimiz kazanımların, başarılarımıza bir işaret olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğimiz ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılan, ikinci sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçıran ancak Türkiye Kupası’nı yeniden müzesine götüren Trabzonspor’umuz, kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üzerine koyarak sürdürmek zorundadır. Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır. Yürekten inanıyorum ki onu da başaracağız. Başarı kendiliğinden oluşmaz ve başarıya yalnız ulaşılmaz. Bir Afrika atasözü der ki; ‘Hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız hep birlikte gidin’ bu atasözünden hareketle, kulübümüzün uzun vadeli hedeflere ve unutulmaz başarılara yürümesi sadece bizlerle değil, hepimizle mümkün olacaktır. Birbirimize dünden daha fazla sımsıkı sarılmalıyız, yan yana durmalıyız, omuz omuza vermeliyiz. Trabzonspor ailesinin kenetlendiğinde neler başardığını gördük. Hiç kimseyi ayırmadan söylüyorum bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Bunu başardığımızda şanlı Trabzonspor çatısı altında daha nice büyük mutluluklar yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

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